Як будуть працювати ТРЦ з 1 по 7 січня: точний графік

Під час зимових свят великі мережі магазинів або ТРЦ змінюють свої графіки роботи, щоб усі відвідувачі встигли придбати подарунки, співробітники - підготуватися до свят і відпочити.
Як будуть працювати найбільші ТРЦ в Україні - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Respublika Park
У цьому ТРЦ графік роботи зміниться лише на Новий рік. 1 січня магазини працюватимуть з 12:00 до 21:00.
А от потім чинності набирає звичайний графік роботи з 10:00 до 21:00 у тому числі й на Різдво 7 січня.
Lavina Mall
ТРЦ на вулиці Берковецькій у Києві 31 грудня працюватиме майже без змін. Лише 1 січня Lavina Mall буде відкритий з 12:00 до 20:00.
Проте вже з 2 січня він працюватиме за звичним графіком - з 10:00 до 21:00.
Dream Town
Оболонський ТРЦ буде відкритий для відвідувачів за таким графіком:
Всі інші дні у грудні та січні DREAM працює за графіком 10:00-21:00.
Графік роботи ідентичний для обох ТРЦ на Оболоні (фото: novobudovy.com)
Ocean Plaza
ТРЦ на станції метро "Либідська" відчинив свої двері для відвідувачів відносно нещодавно - 22 листопада, а на період зимово-різдвяних свят матиме такий графік
Retroville
На сайті зазначають, що ТРЦ доступний для відвідувачів щодня включно з 12:00 до 20:00. За таким графіком Retrovilee працюватиме включно до 9 січня
Gulliver
У період з 1 по 7 січня відвідати ТРЦ можна бути в такий час:
King Cross Leopolis
В одному з найбільших ТРЦ Львова King Cross Leopolis магазини не працюватимуть 1 та 7 січня, а 6 відкриються за скороченим графіком з 10:00 до 18:00.
Проте львів'яни та гості міста зможуть сходити в кінотеатр або на ковзанку. Графік роботи можна побачити на картинці нижче.
Victoria Gardens
Інший львівський ТРЦ працюватиме на свята без змін, тобто з 10:00 до 21:00.
Рів'єра
ТРК МОСТ-сіті
Найпопулярніший 25-поверховий ТРЦ у Дніпрі, як і багато інших, не дуже змінив графік роботи.
1 січня торгова галерея буде відчинена з 12:00 до 21:00, що є трохи коротшим робочим днем, а вже з понеділка 2 січня повертається у звичайний режим з 10:00 до 21:00.
Такий графік поширюється й на Різдво Христове 7 січня.
Найбільший ТРЦ Дніпра (фото: dp.vgorode.ua)
Раніше ми розповідали, як будуть працювати доставки Glovo та Bolt Food у період новорічних свят.
Читайте також, чи буде відкрита "Укрпошта" або "Нова пошта" 1 січня.