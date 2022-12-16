Як буде жити Київ в умовах повного блекауту: де шукати світло, тепло та зв'язок

Наземний транспорт

На всіх маршрутах наземного транспорту, зокрема електротранспорту, будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно. Усі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії.

Міська електричка також ходитиме. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин. Вся інформація про її рух розміщена за посиланням.

Метро

Якщо взагалі не буде електрики, роботу метро буде призупинено. Підземні станції працюватимуть як укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні інтернет, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Зауважте, що середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому подбайте про теплий зимовий одяг.

На станціях метро в Києві можна зарядити телефон (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Пункти обігріву

Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі або в спеціальному боті в Telegram. На випадок відсутності інтернету заздалегідь завантажте адреси або зробіть скриншоти.

Зв'язок

Мобільний зв'язок працюватиме в обмеженому режимі. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет, на частині станцій - WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

Бювети

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під'єднані до генераторів.

Де розташований найближчий до вашого дому бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням.

Окрім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності.

Подбайте про запаси води заздалегідь (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

ТРЦ, торговельні мережі та ринки

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торговельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки.

Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування, адреси закладів харчування, адреси СТО та автотоварів, адреси приватних медичних закладів.

Важливо! Графіки роботи в умовах відсутності електропостачання можуть бути скороченими.

Аптеки

У Києві є перелік адрес аптек, які забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання.

Ознайомитися з ними можна за посиланням.

Ветеринарні клініки

Ветеринарні лікарні також будуть надавати кваліфіковану допомогу домашнім улюбленцям в умовах відсутності електропостачання.

Перелік тих що обладнані джерелами автономного живлення, - тут.

Кияни та їхні улюбленці зможуть отримати необхідну медичну допомогу (фото: Freepik)

Банки

Існує визначений перелік банків столиці, які працюють в умовах тривалої відсутності електропостачання. Чергові відділення забезпечені всім необхідним обладнанням для безперервної роботи.

Пошта

За умови повної відсутності електропостачання працюватиме більша частина мережі Укрпошти.

Крім того, багато відділень Нової Пошти обладнані генераторами та пускають відвідувачів підзарядити гаджети. Їх ви можете переглянути на загальній мапі з пунктами незламності.