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У Києві та декількох областях пошкоджені енергооб'єкти: можливі перебої з теплом та водою

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 11:31
У Києві та декількох областях пошкоджені енергооб'єкти: можливі перебої з теплом та водою Фото: в Україні можливі перебої з теплом та водою через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки пошкоджені об'єкти енергетики у декількох областях та Києві. Через це можливі перебої з теплом та водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

"Ми підтверджуємо прильоти в енергооб'єкти в декількох областях нашої країни, у тому числі і в Києві. Саме тому зараз вводяться екстрені аварійні відключення по всій країні, в незалежності від того, чи був у цій області приліт, чи ні. нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні", - заявив він.

Тимошенко зазначив, що комунальники та рятувальники уже працюють на місцях влучання. При цьому він попередив, що можливі перепади водопостачання та теплопостачання у декількох областях.

"Треба потерпіти декілька годин, сподіваємося, що ми зможемо швидко відновити систему", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, що на тлі масованої атаки в Україні почали вводити екстрені відключення світла. Наразі у всіх областях діють аварійні обмеження, а раніше опубліковані графіки не працюють.

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