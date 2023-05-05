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Як буде відбуватися прийом до п'ятого класу в школах Києва: батькам до уваги

Прийом документів до 5 класу триватиме до 16 червня (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Незабаром у столиці завершиться навчальний рік для школярів, проте для батьків чотирикласників це час подати документи дитини до п'ятого класу. Зробити це можна до 16 червня.

Про це розповіли в Telegram-каналі КМДА.

Прийом документів до 16 червня обумовлений подовженими зимовими канікулами та особливостями освітнього процесу в умовах воєнного стану. Однак закладам освіти рекомендовано продовжити прийом документів до п'ятих класів ще на півмісяця.

Проведення конкурсного відбору запропоновано на один день - 22 червня. Якщо ж в навчальному закладі цього дня відбудеться національне мультипредметне тестування, то конкурсний відбір перенесуть на 23 червня.

Варто наголосити, що конкурсні випробування до новостворених п'ятих класів можуть проводити лише за умови, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість вільних місць у класах.

"Керівники закладів загальної середньої освіти мають створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу під час проведення конкурсу та при зарахуванні учнів до п'ятих класів", - додали в КМДА.

Коли школярі в Україні підуть на канікули

В умовах воєнного стану тривалість навчального року зменшили зі 175 до 155 днів. Тому цей навчальний рік повинен завершитися до 30 червня та розпочатися 1 вересня.

Цього року у школярів було чотири звичайних чверті та канікули. У 2023 році літні канікули розпочнуться 25 травня. Проте деякі освітні заклади вже повідомили, що навчальний рік триватиме до 16 червня.

Однак якщо ваша дитина відвідує приватну школу, там може бути створено індивідуальний календар закладу, який може суттєво відрізнятися від стандартного.

Крім того, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.

Раніше ми розповідали, які предмети не приберуть з навчальної програми.

Читайте також, коли українські школярі почнуть вчитися 12 років.

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