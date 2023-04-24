Коли школи перейдуть на 12 років навчання: Лісовий дав чітку відповідь щодо термінів

В українському суспільстві почали активно обговорювати перехід до 12-річного навчання у школах. Багато батьків занепокоєні, що цю норму можуть запровадити вже у 2024 році, і нинішнім школярам доведеться навчатися на 1 рік довше.

Однак міністр освіти та науки України Оксен Лісовий дав чітку відповідь щодо термінів на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, перехід на 12-річну систему шкільної освіти заплановано у законі на 2027 рік. І він має відбутися у межах реформи Нової української школи.

Лісовий назвав дві причини, через які не буде переходу на 12 років навчання у найближчий рік.

"По-перше, для такого переходу потрібно мати затверджений державний стандарт про профільну старшу школу. Зараз він тільки розробляється. По-друге, перехід вимагає чималих грошей, які зараз у бюджеті не передбачені. Тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються", – пояснив міністр.

Також він наголосив, що перехід на 12-річну систему не стане рішенням для освітніх втрат.

"Крім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як про основний інструмент для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні комплексні рішення, пошуком яких уже займаємося з командою", - наголосив Оксен Лісовий.