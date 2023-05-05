Как будет происходить прием в пятый класс в школах Киева: родителям во внимание

Прием документов до 16 июня обусловлен удлиненными зимними каникулами и особенностями образовательного процесса в условиях военного положения. Однако учебным заведениям рекомендовано продлить прием документов до пятых классов еще на полмесяца.

Проведение конкурсного отбора предложено на один день - 22 июня. Если в учебном заведении этого дня состоится национальное мультипредметное тестирование, то конкурсный отбор перенесут на 23 июня.

Следует отметить, что конкурсные испытания в новообразованные пятые классы могут проводить только при условии, если количество поданных заявлений о зачислении превышает количество свободных мест в классах.

"Руководители заведений общего среднего образования должны создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса во время проведения конкурса и при зачислении учащихся в пятые классы", - добавили в КГГА.

Когда школьники в Украине уйдут на каникулы

В условиях военного положения продолжительность учебного года уменьшили со 175 до 155 дней. Потому этот учебный год должен завершиться к 30 июня и начаться 1 сентября.

В этом году у школьников было четыре обычных четверти и каникулы. В 2023 году летние каникулы начнутся 25 мая. Однако некоторые образовательные учреждения уже сообщили, что учебный год продлится до 16 июня.

Но если ваш ребенок посещает частную школу, там может быть создан индивидуальный календарь заведения, который может существенно отличаться от стандартного.

Кроме того, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.