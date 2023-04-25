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У МОН назвали предмети, які точно не вилучать зі шкільної програми

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 14:41
У МОН назвали предмети, які точно не вилучать зі шкільної програми Ці шкільні предмети залишаться в програмі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно Міністерство освіти України заявило про скорочення кількості предметів у школах. Однак найважливіші та ключові для навчання точно залишаться.

Міністр освіти Оксен Лісовий назвав в ефірі "Єдиних новин" перелік шкільних предметів, які не вилучатимуть із програми.

Сьогодні МОН не розглядає скорочення таких дисциплін:

  • історія України
  • українська мова
  • хімія
  • фізика
  • математика
  • біологія

Таким чином головні предмети все ж залишаться та будуть викладатися учням у повному обсязі. Сам Оксен Лісовий наголошує, що покращення освітньої програми полягає в наповненні цих предметів корисними знаннями.

"Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів", - зазначив посадовець.

Чому вирішили скорочувати кількість

Глава МОН пояснив, що останнім часом дітям в Україні доводиться вчитися під великим стресом через дистанційну форму, додаткові заняття та кількість предметів, зокрема.

Він навів приклад, що у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

"Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання", - пояснює він.

Лісовий додав, що в старшій школі учні зможуть обирати предмети та напрямок, який хочуть вивчати. Таке нововведення з'явиться вже у 2027 році.

Раніше ми зібрали думки українців про скорочення кількості предметів у школах.

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