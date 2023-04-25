У МОН назвали предмети, які точно не вилучать зі шкільної програми
Нещодавно Міністерство освіти України заявило про скорочення кількості предметів у школах. Однак найважливіші та ключові для навчання точно залишаться.
Міністр освіти Оксен Лісовий назвав в ефірі "Єдиних новин" перелік шкільних предметів, які не вилучатимуть із програми.
Сьогодні МОН не розглядає скорочення таких дисциплін:
- історія України
- українська мова
- хімія
- фізика
- математика
- біологія
Таким чином головні предмети все ж залишаться та будуть викладатися учням у повному обсязі. Сам Оксен Лісовий наголошує, що покращення освітньої програми полягає в наповненні цих предметів корисними знаннями.
"Ми говоримо про оптимізацію програми, про її концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів", - зазначив посадовець.
Чому вирішили скорочувати кількість
Глава МОН пояснив, що останнім часом дітям в Україні доводиться вчитися під великим стресом через дистанційну форму, додаткові заняття та кількість предметів, зокрема.
Він навів приклад, що у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.
"Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання", - пояснює він.
Лісовий додав, що в старшій школі учні зможуть обирати предмети та напрямок, який хочуть вивчати. Таке нововведення з'явиться вже у 2027 році.
Раніше ми зібрали думки українців про скорочення кількості предметів у школах.
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