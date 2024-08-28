Jerry Heil розчулила відео про викрадених українських дітей

Jerry Heil нагадала світові про викрадених українських дітей

Ролик має особливу мету - привернути увагу громадськості та світу в цілому до потреби захисту наших дітей та повернення їх додому. Сама артистка вже прокоментувала прем'єру та її важливе значення.

"Історій про викрадених Росією українських дітей - десятки тисяч, але додому повернулося лише 388. Боляче усвідомлювати, що ця тема залишається майже непомітною в інформаційному просторі, як в Україні, так і у світі", - сказала вона.

"А тим часом всі розуміють: майбутнє країни - за дітьми. Це розуміє і Росія, яка цинічно викрадає у них дитинство, вивозячи на свої та окуповані території, прагнучи тим самим викрасти й майбутнє України. Дізнавшись про ці жахливі цифри, я зрозуміла: не можу зараз писати ні про що інше. Ми повинні говорити, кричати, співати про це, робити все можливе, щоб світ знав, говорив і допоміг повернути кожного з них додому", - також висловилася Jerry.

Кадри з кліпу

У кліпі можна побачити, що головною героїнею у ньому стала 14-річна Кіра Обедінська родом з Маріуполя. Ще у дитинстві вона втратила маму, а її тато загинув під час обстрілу Маріуполя російськими загарбниками.

Кіра намагалася втекти та внаслідок цього підірвалася на розтяжці. Згодом окупанти вивезли її на непідконтрольні нашій країні території. Повернути українку вдалося завдяки зусиллям її дідуся.

Кадри з кліпу

"All Eyes On Kids" - це пісня-діалог між матір’ю, яка обіцяє, що її світло буде горіти й вести дитину додому, та дитиною, яка йде крізь темряву, керуючись ниточкою світла, що звучить, як мамина колискова. Цей тихий, але непохитний орієнтир допомагає ліричному герою знайти дорогу до тих, хто його любить і чекає", - також зазначила Heil.

Наостанок знаменитість закликала шанувальників долучатися до кампанії та у своїх соцмережах ділитися історіями викрадених дітей під хештегом #AllEyesOnKids.

"Я хочу, щоб цей трек став голосом кожної дитини, яка мріє про повернення додому. І щоб кожен, хто його почує, відчув цей біль, але також і надію, що одного дня всі ці діти знову опиняться в обіймах своїх рідних. Я закликаю кожного стати голосом дитини, чия історія вас пройняла, і поширити її в соцмережах з гештегом #AllEyesOnKids. Всю увагу - дітям!" - підкреслила 28-річна співачка.

Нагадаємо, Jerry Heil починала свою кар'єру із запису каверів на композиції відомих українських виконавців. Першим її хітом стала пісня "Охрана отмєна", яка входить до складу дебютного альбому під назвою "Я - Яна".

У 2024 році разом із реперкою alyona alyona артистка представляла нашу країну на міжнародній пісенній арені "Євробачення". Вони посіли третє місце, набравши чималу кількість балів.