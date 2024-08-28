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Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)

Середа 28 серпня 2024 15:11
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Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото) Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любов Блажко

Олена Зеленська після участі у щорічній Конференції послів відвідала перший Центр ветеранського розвитку при Ужгородському університеті.

Що про відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді.

Зеленська показала новий образ та розповіла деталі

У публікації дружина президента зазначила, що Ужгородський університет з початком повномасштабного вторгнення став осередком допомоги для внутрішньо переміщених осіб і розміщує їх у своїх гуртожитках.

Там же відкрито Центр, про який згадувалося вище, де захисники можуть вчитися чи перекваліфіковуватися, отримувати як психологічну, так і юридичну допомогу.

"Цей заклад - потужний центр із навчання фахівців за спеціальностями "Психологія" (близько 450 студентів) та "Клінічна психологія" (52 студенти). Україні дуже потрібен кожен такий фахівець, щоб витягнути суспільство з травми війни та підтримати стійкість кожного", - розповіла пані Олена.

"І ось цьогоріч у роботі університету додалося можливостей - за сприяння ЮНІСЕФ відкрився молодіжний центр Youth Hub для неформальної освіти, коворкінгу, розмовних клубів, майстер-класів, кінопереглядів та інших видів дозвілля й саморозвитку", - додала вона.

Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Фото з заходу (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У пості дружина Володимира Зеленського також зазначила, що в нашій країні вже є близько 350 осередків такого типу, і головня їхня мета - спілкування, спільні активності, тренінги підтримка ментальності, а також надання першої психологічної допомоги.

У іншому дописі пані Олена написала, що рада була поспілкуватися з експертами Центру.

Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Зеленська побувала на офіційній зустрічі (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Рада зустрітися з ними, а також із тренерами за масштабованим курсом "Самодопомога плюс", регіональними консультантами та сімейними лікарями, які закінчили програму mhGAP, учасниками тренінгів "Комунікації з військовими", навчання від Dorcas (Нідерланди) та іншими амбасадорами Всеукраїнської програми ментального здоров’я на засіданні робочої групи та презентації програми "Ти як?" на Закарпатті", - зауважила вона.

Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Зеленська у стильному темно-синьому костюмі та модному взутті відвідала офіційну зустріч (фото)Перші леді розповіла деталі зустрічі (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цього разу для виходу у світ перша леді обрала стильний темно-синій костюм, що складався з подовженого піджака та широких брюк.

Його вона доповнила блузою світлого відтінку та стильними туфлями, підібраними в тон до блузи. Завершили вишукане вбрання зібране на потилиці волосся, акуратні сережки та невелика кількість макіяжу.

Нещодавно Зеленська розповіла, як змінився її шлюб з чоловіком у період війни.

Крім того, ми писали про те, що перша леді зворушила історією про українську спортсменку, яка вийшла в фінал Олімпіади.

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