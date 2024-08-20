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Jerry Heil зробила крок на зустріч "Ґреммі": що відомо

Вівторок 20 серпня 2024 14:38
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Jerry Heil зробила крок на зустріч "Ґреммі": що відомо Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

Представниця України на Євробаченні-2024, співачка й авторка пісень Jerry Heil стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів однієї з найпрестижніших музичних премій світу - Grammy. Крім того, тепер вона також має можливість номінувати себе на цю престижну нагороду.

Про це пише пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал знаменитості.

"Тепер я членкиня академії GRAMMY! Щоб отримати можливість подати трек на
премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши незчисленну кількість сторінок,
вказавши свою освіту та здобутки", - повідомила
Jerry Heil.

"Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася - і наступний крок спрогнозувати нескладно", - додала вона.

Jerry Heil зробила крок на зустріч &quot;Ґреммі&quot;: що відомо

Jerry Heil може податися на Ґреммі (фото: пресслужба)

До слова, премія Grammy, яку щорічно вручає американська Академія звукозапису, вважається найвідомішою та найпрестижнішою нагородою сучасної музичної індустрії, яку за впливовістю можна порівняти із премією "Оскар" у кінематографі.

Переможці премії визначаються за допомогою голосування уповноважених членів Академії, серед яких - артисти, продюсери та музиканти.

Jerry Heil приєдналася до ексклюзивного клубу голосуючих членів Академії, ставши однією з небагатьох українок, які отримали можливість впливати на вибір переможців Grammy.

Jerry Heil зробила крок на зустріч &quot;Ґреммі&quot;: що відомо

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, що співачка представила Україну на Євробаченні-2024 разом із реперкою alyona alyona, виконавши пісню "Teresa & Maria" і посівши третє місце у фіналі конкурсу.

У 2024 році вона стала найпопулярнішою українською артисткою на Spotify,
зібравши понад 1 600 000 щомісячних слухачів.

Крім того, Jerry Heil є однією з небагатьох українців, які вступили до одного з найпрестижніших музичних університетів світу - Коледжу Берклі.

Раніше вона пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри.

Також Jerry Heil і Alyona Alyona зізналися, як реагували на хейт під час Євробачення 2024.

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