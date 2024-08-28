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Монатік поділився в мережі архівним знімком, на якому його важко впізнати

Середа 28 серпня 2024 16:10
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Монатік поділився в мережі архівним знімком, на якому його важко впізнати Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Катерина Собкова

Дмитро Монатік, відомий також як MONATIK, продемонстрував у мережі, як він виглядав у юності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram мультиартиста.

На знімку співак постав у незвичному для себе образі - з афрокосичками. Зірку дуже складно впізнати на цьому фото, яке він надав у рамках проекту "Будинок Звукозапису".

"У дитинстві та юності я ріс на хіп-хоп музиці, серед якої був і "Тартак". "Оля ля ля" - це композиція, яка мотивувала нас, бі-боїв, рухатися душею та тілом. Тому мені було дуже цікаво зробити нове прочитання цієї легендарної пісні", - зазначив він у пості.

Як відомо, у 2000-2006 роках Дмитро був учасником луцького брейкданс-колективу DBS Crew, який став найкращою B-boy командою західної України. Швидше за все, це раритетне фото саме того періоду.

Монатік поділився в мережі архівним знімком, на якому його важко впізнатиДмитро Монатік із незвичною зачіскою (фото: instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, Монатик - український виконавець, композитор, саундпродюсер та танцюрист. Став популярним після участі у шоу "Х-фактор" та "Танцюють всі".

За свою кар'єру випустив низку пісень, які стали хітами. У період повномасштабної війни переклав деякі композиції українською.

Монатік поділився в мережі архівним знімком, на якому його важко впізнатиМонатик із сім'єю (Фото: instagram.com/monatik_official)

Співак щасливий близько 10 років у шлюбі зі своєю дружиною, яку звати Ірина. Також вони виховують двох синів - Платона та Данила.

А на початку серпня стало відомо, що незабаром сім'я стане ще більшою - його дружина вагітна втретє.

Монатік поділився в мережі архівним знімком, на якому його важко впізнатиВ очікуванні дива (фото: instagram.com/monatik_official)

Раніше Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження: "Ти - все моє життя".

Також читайте про те, як українська група "покарала" учасницю через виступ на скандальному корпоративі Монатіка в Італії.

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