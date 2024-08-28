Jerry Heil растрогала видео о похищенных украинских детях

Jerry Heil напомнила миру о похищенных украинских детях

Ролик имеет особую цель - привлечь внимание общественности и мира в целом к необходимости защиты наших детей и возвращения их домой. Сама артистка уже прокомментировала премьеру и ее немаловажное значение.

"Историй о похищенных Россией украинских детях - десятки тысяч, но домой вернулось всего 388. Больно осознавать, что эта тема остается почти незаметной в информационном пространстве, как в Украине, так и в мире", - сказала она.

"А ведь все понимают: будущее страны - за детьми. Это понимает и Россия, которая цинично похищает у них детство, вывозя на свои и оккупированные территории, стремясь тем самым похитить и будущее Украины. Узнав об этих ужасных цифрах, я поняла: не могу сейчас писать ни о чем другом. Мы должны говорить, кричать, петь об этом, делать все возможное, чтобы мир знал, говорил и помог вернуть каждого из них домой", - также выразилась Jerry.

Кадры из клипа

В клипе можно увидеть, что главной героиней в нем стала 14-летняя Кира Обединская родом из Мариуполя. Еще в детстве она потеряла маму, а ее отец погиб во время обстрела Мариуполя российскими захватчиками.

Кира пыталась сбежать и в результате подорвалась на растяжке. Впоследствии оккупанты вывезли ее на неподконтрольные нашей стране территории. Вернуть украинку удалось благодаря усилиям ее дедушки.

Кадры из клипа

"All Eyes On Kids" - это песня-диалог между матерью, которая обещает, что ее свет будет гореть и вести ребенка домой, и ребенком, который идет сквозь темноту, руководствуясь ниткой света, звучащей, как мамина колыбельная. Этот тихий, но несгибаемый ориентир помогает лирическому герою найти дорогу к тем, кто его любит и ждет", - также отметила Heil.

Напоследок знаменитость призвала поклонников приобщаться к кампании и в своих соцсетях делиться историями похищенных детей под хештегом #AllEyesOnKids.

"Я хочу, чтобы этот трек стал голосом каждого ребенка, мечтающего о возвращении домой. И чтобы каждый, кто его услышит, почувствовал эту боль, но также и надежду, что однажды все эти дети снова окажутся в объятиях своих родных. Я призываю каждого стать голосом ребенка, чья история вас проникла, и распространить его в соцсетях с гештегом #AllEyesOnKids. Все внимание - детям!" - подчеркнула 28-летняя певица.

Напомним, Jerry Heil начинала свою карьеру с записи каверов на композиции известных исполнителей. Первым ее хитом стала песня "Охрана отмєна", входящая в состав дебютного альбома под названием "Я - Яна".

В 2024 году вместе с рэпершей alyona, alyona артистка представляла нашу страну на международной песенной арене "Евровидения". Они заняли третье место, набрав немалое количество баллов.