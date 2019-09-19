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Известный волонтер просит помочь тяжелораненым воинам на Донбассе

STYLERНужна помощь    19.09.2019 - 16:37
Известный волонтер просит помочь тяжелораненым воинам на Донбассе
Война на Донбассе - Наталья Юсупова просит помочь раненным (коллаж: РБК-Украина)

Волонтер обратилась к неравнодушным украинцам за помощью украинским воинам, получившим тяжелые ранения на Востоке Украины

Известный волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая), которая уже много лет помогает раненным на Донбассе воинам из Киевского военного госпиталя, обратилась к украинцам с просьбой помочь собрать средства на чрезвычайно важный аппарат для гнойной хирургии.

Волонтер на своей Facebook-странице пишет, что Житомирский госпиталь, принимающий колоссальное колличество воинов, нуждается в автоматическом инфузионном шприцевом насосе (дозаторе). Его используют для помощи воинам со сложными диагнозами.

Стоимость аппарата варьируется от 15 до 25 тысяч гривен. И таких нужно два.

"Я прошу Вас помочь, каждая копейка, это выздоровление наших воинов. Аппарат стоит 24 тыс. грн, их нужно два, есть дешевле, он попроще 15 тыс., на какие соберем, такие и купим", - пишет волонтер.

Для всех неравнодушных карта ПриватБанка волонтера: 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья.

Известный волонтер просит помочь тяжелораненым воинам на ДонбассеИзвестный волонтер просит помочь тяжелораненым воинам на Донбассе

Война на Донбассе - Наталья Юсупова просит помочь раненным (скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

К слову, ранее Наталья Юсупова рассказала, что стало самым гадким за время волонтерства.

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