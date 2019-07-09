Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами

В Киев доставили борт с ранеными бойцами (Коллаж РБК-Украина)

В госпиталь Киева привезли много тяжелораненых бойцов

В Киев во вторник, 9 июля, прибыл новый борт с военными, которые получили различные ранения на востоке Украины. Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

Наталья Юсупова рассказала, что в Киев прибыли тяжелораненые бойцы из зоны проведения ООС. Им нужна помощь и волонтер призвала украинцев сдавать кровь для бойцов, а также помочь закрыть другие потребности – в продуктах питания и одежде.

"У нас был борт в четверг и сегодня скорые неслись по столичному шоссе с нашими воинами, в реанимацию унесли тяжелых, конечно тяжело на все это смотреть шестой год. Киевляне, сдавайте кровь, центр крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, ул. Госпитальная 18. Другие потребности: кофе, чай, вода, сок, йогурты, колбаса, сыр. Из одежды: футболки, шорты, спортивные костюмы. Прибывших раненых мы одели во все новое, потому как с фронта их привозят в военной форме. Из лекарств только дексалгин и кетанов в ампулах. Спасибо, что народ помог одеждой и продуктами, сэкономленные деньги я вчера и сегодня перечислила тяжело раненым на карты, 50 тысяч гривен и отправила посылку на передовую 30 кг", - написала Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Она напомнила, что волонтерский центр находится не на складе, а в травматологии, в столовой.

Кроме того, она отметила, что по всем вопросам писать нужно в личные сообщения, так как телефон опубликовать она не может, и добавила номер банковской карты для сбора средств: Карта 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая (Юсупова).

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУ.

А также рассказывали о том, что Наталья Юсупова рассказала, что стало самым гадким за время волонтерства.