Відомий волонтер просить допомогти важкопораненим воїнам на Донбасі

Війна на Донбасі - Наталія Юсупова просить допомогти пораненим (колаж: РБК-Україна)

Волонтер звернулася до небайдужих українців за допомогою українським воїнам, які отримали тяжкі поранення на Сході України

Відомий волонтер Наталя Юсупова (Ветвицька), яка вже багато років допомагає пораненим на Донбасі воїнам з Київського військового госпіталю, звернулася до українців з проханням допомогти зібрати кошти на надзвичайно важливий апарат для гнійної хірургії.

Волонтер на своїй Facebook-сторінці пише, що Житомирський госпіталь, який приймає колосальну кількість воїнів, потребує автоматичний інфузійний шприцевий насос (дозатор). Його використовують для допомоги воїнам зі складними діагнозами.

Вартість апарату варіюється від 15 до 25 тисяч гривень. І таких потрібно два.

"Я прошу Вас допомогти, кожна копійка, це одужання наших воїнів. Апарат коштує 24 тис. грн, їх потрібно два, є дешевше, він простіше 15 тис, на які зберемо, такі і купимо", - пише волонтер.

Для всіх небайдужих картка ПриватБанку волонтера: 4627 0551 5008 4795 Наталія Ветвицька.

Війна на Донбасі - Наталія Юсупова просить допомогти пораненим (скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

До речі, раніше Наталія Юсупова розповіла, що стало самим гидким за час волонтерства.