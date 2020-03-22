Известный украинский спортсмен тяжело пострадал в ДТП под Киевом: все детали

В субботу, 21 марта, вечером под Киевом произошло тяжелое ДТП, в котором серьезные увечья получил двукратный призер Универсиады-2013, обладатель Кубка мира-2014 по спортивной ходьбе и рекордсмен Украины на дистанции 20 км Руслан Дмитренко.

Авария случилось недалеко от села Артемовка (Бориспольский район). В ДТП столкнулись два автомобиля - Lanos и Renault. 33-летний спортсмен, который является уроженцем Кучакова, получил многочисленные переломы рук и ног. Также в больницу увезли и второго водителя.

Руслан Дмитренко (фото: facebook.com/oksa.medin)

Пострадавших из разбитых автомобилей пришлось извлекать бойцам ДСНС. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

ДТП под Киевом (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Близкие и знакомые Руслана просят помочь всех неравнодушных пожертвовать деньги на реабилитацию легкоатлета.

Номер платежной карты жены пострадавшего Руслана Дмитренко 5168 7450 1206 6970 (Лиля Дмитренко).

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киевской области недавно также произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой украинский боксер-тяжеловес Дмитрий Лисовой. Стоит отметить, что спортсмен являлся многократным призером чемпионатов Украины. Он также был спарринг-партнером Александра Усика и был участником профессионального боксерского клуба "Українські отамани".