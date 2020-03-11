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У маршрутки на полном ходу отпали колеса: видео момента ДТП за Киевом

STYLERПроисшествия    11.03.2020 - 08:57
У маршрутки на полном ходу отпали колеса: видео момента ДТП за Киевом
Под Киевом у маршрутки отпали колеса на ходу (коллаж: РБК-Украина)

В Киевской области у маршрутки на полном ходу отвалились колеса и вылетели на встречку

В пригороде Киева у маршрутки на полном ходу отпали сразу два задних колеса. Левые колеса вместе с осью отпали и покатились на встречку, спровоцировав столкновение с другой маршруткой. Видео с происшествием появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

Инцидент с желтым "Богданом" произошел в селе Крюковщина, которое находится за чертой столицы в Киево-Святошинском районе.

Отметим, что в маршрутном такси в этот момент находились люди, но, к счастью, никто не пострадал. Кроме того, водителю авто на встречной полосе удалось чудом увильнуть от столкновения.

"Все еще будем закрывать глаза на техническое состояние транспорта, который перевозит людей?" - сказано в подписи к видео.

З’явився відеозапис #ДТП із Крюківщини, де у однієї маршрутки колеса повилітали в іншу маршрутку. Все ще зачинятимемо очі на технічний стан транспорту, який перевозить людей?

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 10 березня 2020 р.

Под Киевом у маршрутки отпали колеса на ходу (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях нарекают на качество транспортного средства и техосмотр "для галочки".

  • Таке вже не вперше. Старий парк. Техогляд вранішній проводять скрізь для галочки.
  • Страйк, как испортить день себе и конкурентам.
  • Давно езжу за рулем своей машины. Когда надо ехать маршруткой, честное слово - боюсь за свою жизнь.
  • Не в техосмотре дело, а в пробеге и качестве автобуса в принципе. Как на техосмотре проверить колёсные пары? Оно просто старое и не качественное.

У маршрутки на полном ходу отпали колеса: видео момента ДТП за Киевом

Скрин комментариев

Напомним, что не так давно подобный случай с отпаданием колес произошел в Киеве.

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