ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Многократный чемпион: в ДТП погиб известный украинский боксер

STYLERЖизнь    17.03.2020 - 18:06
Многократный чемпион: в ДТП погиб известный украинский боксер
Под Киевом погиб известный украинский боксер (Коллаж РБК-Украина)

Известный боксер, партнер Усика по спаррингу, погиб в ДТП под Киевом

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два молодых человека. На 26-м километре Надднепрянского шоссе, возле поворота на Подгорцы, столкнулось два автомобиля – Daewoo Lanos и Audi.

Известно, что один из погибших – именинник, ему исполнилось 22 года, второй парень – старше и по предварительной информации, это молодой украинский боксер-тяжеловес из клуба "Українські отамани" Дмитрий Лисовой.

Информация о гибели боксера появилась на странице Федерации бокса в социальной сети Facebook.

Дмитрий Лисовой – многократный призер чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Українські отамани", спарринг-партнер своего коллеги Александра Усика.

Многократный чемпион: в ДТП погиб известный украинский боксер

Украинский боксер Дмитрий Лисовой

"В это тяжело поверить. В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Українські отамани" – Дмитрий Лисовой. Федерация бокса Украины выражает свои искренние сочувствия близким и родным Дмитрия. Ужасная трагедия", - сказано в сообщении.

По информации полиции, автомобиль Lanos выезжал на трассу на красный свет светофора, что и стало причиной аварии. Водитель второго автомобиля также пострадал и его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Начато расследование по факту ДТП.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб молодой офицер ВСУ.

Нардеп Юзик попал в ДТП: первые подробности В Киеве возле моста Метро столкнулись два авто, есть жертва
Новости Украины ДТПгибельБокс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь