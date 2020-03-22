Відомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталі

У суботу, 21 березня, ввечері під Києвом відбулося важка ДТП, в якій серйозні каліцтва отримав дворазовий призер Універсіади-2013, володар Кубка світу-2014 по спортивній ходьбі і рекордсмен України на дистанції 20 км Руслан Дмитренко.

Аварія сталася неподалік села Артемівка (Бориспільський район). У ДТП зіткнулися два автомобілі - Lanos і Renault. 33-річний спортсмен, який є уродженцем Кучакова, отримав численні переломи рук і ніг. Також в лікарню відвезли та другого водія.

Руслан Дмитренко (фото: facebook.com/oksa.medin)

Постраждалих з розбитих автомобілів довелося витягати бійцям ДСНС. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

ДТП під Києвом (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Близькі та знайомі Руслана просять допомогти всіх небайдужих пожертвувати гроші на реабілітацію легкоатлета.

Номер платіжної картки дружини потерпілого Руслана Дмитренко 5168 7450 1206 6970 (Ліля Дмитренко).

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Київській області нещодавно сталася серйозна ДТП, у якій згинув молодий український боксер-важковаговик Дмитро Лісовий. Варто зазначити, що спортсмен був багаторазовим призером чемпіонатів України. Він також був спаринг-партнером Олександра Усика і був учасником професійного боксерського клубу "Українські отамани".