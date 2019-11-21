Известный телеведущий признался, как ради дочери избавился от вредной привычки

Олег Панюта с дочерью (фото: facebook.com/oleg.panuta)

Олег Панюта рассказал украинцам, как избавиться от никотиновой зависимости

Известный украинский журналист, телеведущий и примерный семьянин Олег Панюта к Международному дню отказа от курения рассказал о своем опыте курильщика, а также поделился советами, как легко избавиться от никотиновой зависимости.

Ведущий информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" признался, что уже почти 20 лет, как бросил курить, хотя раньше мог выкуривать одну пачку сигарет в день.

"Курить начал в 18 лет. Во время первой зимней сессии, тогда мне показалось, что тот стресс можно было снять только сигаретами. Тем более, вокруг большинство студентов курили. Я попробовал. Не понравилось, но потом летняя сессия и я понял, что без сигарет уже невозможно. После 30 лет уже начал задумываться о том, что курение убивает мое здоровье. А прекратил курить аж в 38, когда в нашей семье появилась дочь. Тогда жена мне сказала: "Я тебе родила ребенка, а ты за это должен бросить курить". Так за неделю я забыл, что такое сигареты", - поделился Панюта.

Олег Панюта с дочерью (фото: facebook.com/oleg.panuta)

Ведущий отметил, что до этого у него было много попыток избавиться от никотиновой зависимости: пытался бросить курить и с помощью жвачки, и пластыря, но это все не срабатывало.

"Потому что курение сидит в голове, а не внутри", - подчеркнул Олег.

Кроме этого телеведущий посоветовал, как избавиться от никотиновой зависимости.

"Прежде всего, это должно быть осознанное решение. Нужно самому себе сказать: "Я - человек, я сильнее этой позорной привычки". Спросить себя: "Для чего это мне нужно?". И помнить одну важную вещь, что зависимость делает нас только слабее", - подытожил он.

Олег Панюта (фото: facebook.com/oleg.panuta)