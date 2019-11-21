Что только не пробовал: MELOVIN признался в позорной привычке

MELOVIN (фото: пресс-служба ТК "Украина")

По словам артиста, он перепробовал все "народные" методы, но безуспешно

За кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, популярный украинский артист MELOVIN (Константин Бочаров) признался, что ему хорошо знакома привычка курения, и рассказал, как он пытался бросить. Кстати, до этого MELOVIN сделал неожиданное признание об алкоголе. По словам артиста, он всегда привозит из родной Одессы домашнее вино, которое делает его отец. И если бы Бочаров отказался от такого подарка, то "от него папа бы отказался".

Курение является одной из самых распространенных вредных привычек в мире. Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, многие люди все еще не спешат отказываться от сигарет. Знакомая эта привычка и певцу MELOVIN.

"Она у меня есть, – признался музыкант в интервью каналу "Украина". – Для меня это позорная привычка, потому что когда люди курят, не очень люблю рядом стоять. Сейчас я перешел на новые технологии курения, понимаю, что стал меньше кашлять".

Артист говорит, что пытался бросить курить различными способами, но верит, что сделать это можно, если сам захочешь.

"Что я только не пробовал – и таблетки, и пластыри. Советовали выпить кефира или молока и после этого закурить. Нормально пошло, на мне это как-то не сработало (смеется). Все это фигня на самом деле. Все у тебя в голове. Если ты хочешь это делать – делай. Мне кажется, когда-то я не буду это делать", – рассказал MELOVIN.

Фото: "Украина"

Напомним, в праздничном шоу канала "Украина" MELOVIN покажет очень экстремальный номер – артист будет гореть в огненном кольце. Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Екатерина Кухар, ОNUKA и MELOVIN откровенно рассказали о первых поцелуях.