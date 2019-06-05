Зеленский курит? Стало известно о вредных привычках президента

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский может выпить вина, питает слабость к кофе, но избавился от нескольких вредных привычек

Владимир Зеленский курит или нет? Этим вопросом задаются, судя по запросам в Google, многие пользователи сети. Styler решил ответить и рассказать вам о вредных привычках президента Украины.

Зеленский курит или нет?

Курить Владимир Зеленский начал в 16 лет. Интересно, что до этого времени будущий шоумен и президент активно занимался спортом и 8 лет в целом вел активный образ жизни. Но вначале 90-х Владимир украл у отца "Приму" - и понеслось. Вместе с товарищем делал крепкие самокрутки, а в институте стал уже серьезным курильщиком.

"Творческая деятельность сыграла не последнюю роль", - говорит Зеленский.

Владимир Зеленский выкуривал по две пачки сигарет (фото: соцсети)

На протяжении многих лет Владимир Александрович пил много кофе и выкуривал по две пачки сигарет. Частенько выбегал на перекур даже во время съемок.

Еще в марте 2013 года мама Зеленского сетовала на вредную привычку сына. Сам артист тогда говорил ей, что не может бросить, ибо "когда думаю - я курю, мне так лучше пишется".

Но в конце того же 2013-го Зеленский поставил себе за цель - войти в новый год абсолютно некурящим человеком. К этому решению его здорово мотивировала семья - Зеленский пообещал супруге и детям, что откажется от сигарет.

"Саше (дочь президента Александра Зеленская - ред) в школе нарассказывали о вреде курения, и она испугалась, что я умру. Решил ее не расстраивать", - говорил Зеленский в 2015-м.

Но до конца бросить так и не смог. Случались ситуации, хоть и крайне редко, когда во время съемок и концертов было слишком высокое напряжение, и он не мог справиться с эмоциями.

Владимир Зеленский бросил курить в конце 2013 года (фото: соцсети)

Отказ от курения давался не просто. Сам Зеленский сравнивал это с диетой девушки, которая мечтает о шашлыке: она его не ест, но когда-никогда в виде исключения может себе позволить кусочек.

"Смотрю на людей, которые курят, и тоже хочу! Но благо, себя останавливаю", - говорил несколько лет назад Владимир.

Но уже в 2016 году Владимир Зеленский окончательно отказался от сигарет и активно занялся тайским боксом, пилатесом, бегом и плаванием. Он даже создал спортивный блог "Зе кубики" и показал, как качает бицепсы с белокурым тренером.

Единственное место, где Зеленский и другие актеры "Квартала 95", большинство из которых также завязали с сигаретами, могут позволить себе закурить - на могиле своего близкого друга и коллеги, который погиб в ДТП.

"Он курил красные "Мальборо" - мы уже не курим, бросили, только когда нервничаем, можем, но на могиле - это святое", - не так давно рассказал президент.

Алкоголь и кофе - в умеренных количествах

До недавнего времени, чтобы быть в тонусе Владимир Зеленский пил много кофе. Но в какой-то момент он понял, что засыпает после 14-й чашечки этого бодрящего напитка. Конечно, сейчас гарант может выпить 3-4 чашечки эспрессо или американо без сахара, но не злоупотребляет им, так как это не очень полезно для здоровья.

Похожая ситуация и с алкоголем. В одном из интервью он говорил, что если бы пил столько же, сколько выкуривал, то стал бы алкоголиком. Но к счастью, Зеленский почти не пьет - максимум один или два бокала любимого красного сухого вина, например, калифорнийского из Долины Напа.

Владимир Зеленский любит красное сухое вино

Отношение Зеленского к наркотикам

Никаких "порошков" Зеленский никогда "не нюхал". Он, по словам самого основателя "Квартала 95", не самый смелый человек в этом смысле.

"Помню, когда мы впервые приехали в Амстердам, всем обязательно нужно было все попробовать. И мы сожрали эти кексы, съели какой-то торт и громко смеялись в электропоезде. Было очень весело. Но многие не умеют остановиться с наркотиками, и это страшно. А еще дети: хочется их видеть, на ноги поставить. Я, кстати, думал о том, что где-то в 70-80 лет попробую, когда терять уже нечего", - сказал в 2016-м Владимир.

Зависимость от социальных сетей

После объявления о походе в политики в новогоднюю ночь 2019, у Зеленского появилась новая зависимость - Facebook. Такое признание сделала его жена Елена. Первая леди в одном из интервью сказала, что Владимир воспринимает Facebook как газету - чисто посмотреть ленту, кто что написал, какие новости и так далее.

"Ему постоянно кто-то пишет в мессенджеры, куча информации приходит. Два телефона постоянно в руках - не знаю, прятать их надо ли?" - возмущается Елена Владимировна.

Киноман

Есть у Владимира Зеленского еще одна очень положительная зависимость. Он очень сильно любит кино! Президент в свое время пересмотрел всю американскую классику, следит за всеми новинками, обожает игру Роберта де Ниро и Аль Пачино.

Напомним, что Владимир Александрович очень любит мясо, овощные салаты, но ненавидит ужинать в одиночку.

Ранее мы писали о том, как менялся образ Зеленского до и после выборов президента Украины.