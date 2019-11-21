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Відомий телеведучий зізнався, як заради дочки позбувся шкідливої звички

STYLERПерсони    21.11.2019 - 13:18
Відомий телеведучий зізнався, як заради дочки позбувся шкідливої звички
Олег Панюта з донькою (фото: facebook.com/oleg.panuta)

Олег Панюта розповів українцям, як позбавитися від нікотинової залежності

Відомий український журналіст, телеведучий і зразковий сім'янин Олег Панюта до Міжнародного дня відмови від куріння розповів про свій досвід курця, а також поділився порадами, як легко позбутися від нікотинової залежності.

Ведучий інформаційно-аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на каналі "Україна" зізнався, що вже майже 20 років, як кинув палити, хоча раніше міг викурювати одну пачку сигарет на день.

"Палити почав у 18 років. Під час першої зимової сесії, тоді мені здалось, що той стрес можна було зняти лише цигарками. Тим паче, навколо більшість студентів курили. Я спробував. Не сподобалось, але потім літня сесія і я зрозумів, що без сигарет вже не можливо. Після 30 років вже почав задумуватись про те, що курінням вбиваю своє здоров’я. А припинив палити аж в 38, коли у нашій сім’ї з’явилась донечка. Тоді дружина мені сказала: "Я тобі народила дитину, а ти маєш за це кинути курити". Так за тиждень я забув, що таке цигарки", - поділився Панюта.

Відомий телеведучий зізнався, як заради дочки позбувся шкідливої звички

Олег Панюта з донькою (фото: facebook.com/oleg.panuta)

Ведучий зазначив, що до цього у нього було багато спроб позбавитися від нікотинової залежності: намагався кинути палити і з допомогою жуйки, і пластиру, але це все не спрацьовувало.

"Тому що куріння сидить в голові, а не всередині", - підкреслив Олег.

Крім цього телеведучий порадив, як позбавитися від нікотинової залежності.

"Насамперед, це має бути свідоме рішення. Потрібно самому собі сказати: "Я - людина, я сильніший за цю ганебну звичку". Запитати себе: "Для чого це мені потрібно?". І пам’ятати одну важливу річ, що залежність робить нас тільки слабшими", - підсумував він.

Відомий телеведучий зізнався, як заради дочки позбувся шкідливої звички

Олег Панюта (фото: facebook.com/oleg.panuta)

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