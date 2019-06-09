Известный певец умер прямо на сцене при странных обстоятельствах

Молодой певец умер прямо на сцене (facebook.com/LeoNardoVoice)

Команда артиста в шоке от того, что призошло

Популярный певец Леонардо скончался на сцене во время репетиции. Он внезапно упал и потерял сознание. Как рассказали знакомые артиста, причиной смерти мог стать удар током от аппаратуры.

Белорусский певец Василий Бущик, более известный под псевдонимом Леонардо, скончался в возрасте 35 лет на сцене при странных обстоятельствах. На данный момент причину его смерти устанавливают эксперты.

"Лео проводил презентацию в санатории "Приднепровский", который находится в Рогачевском районе. Во время презентации все и случилось. Он взял микрофон - и упал на пол без сознания. Перестал дышать", - рассказал помощник артиста Эдгар Ширко.

Он добавил, что скорую помощь вызвали сразу и медики прибыли через 15 минут. До их приезда Леонардо пытались оказать помощь работники санатория. А потом еще полчаса врачи пытались реанимировать певца, но безрезультатно.

Певец Леонардо (facebook.com/LeoNardoVoice)

Ширко отметил, что проблем со здоровьем у артиста не было, он следил за собой и версия о возможном ударе током пока не подтвердилась.

"О том, что его ударило током - это пока не точно. Но, наверное, это и было причиной. Ведь человек был здоров, - следил за собой, не имел проблем с сердцем, с давлением… Тело забрала милиция. Будут делать вскрытие, и точную причину смерти сообщат уже позже", - объяснил Ширко.

Василий Бущик ранее выступал с другими известными артистами, но два года назад начал свою сольную карьеру и пользовался успехом у молодежи. Также он был участником многих проектов для молодых вокалистов в Беларуси и в Украине, таких как "Народная звезда Украины", "Голос", "Академия талантов", "Фактор А".

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