Відомий співак помер прямо на сцені при дивних обставинах

Молодий співак помер прямо на сцені (facebook.com/LeoNardoVoice)

Команда артиста в шоці від того, що сталося

Популярний співак Леонардо помер на сцені під час репетиції. Він раптово впав і втратив свідомість. Як розповіли знайомі артиста, причиною смерті міг стати удар струмом від апаратури.

Білоруський співак Василь Бущик, більш відомий під псевдонімом Леонардо, помер у віці 35 років на сцені при дивних обставинах. На даний момент причину смерті встановлюють експерти.

"Лео проводив презентацію в санаторії "Придніпровський", який знаходиться в Рогачевському районі. Під час презентації все і сталося. Він узяв мікрофон - і впав на підлогу без свідомості. Перестав дихати", - розповів помічник артиста Едгар Ширко.

Він додав, що швидку допомогу викликали відразу і медики прибули через 15 хвилин. До їх приїзду Леонардо намагалися надати допомогу працівники санаторію. А потім ще півгодини лікарі намагалися реанімувати співака, але безрезультатно.

Співак Леонардо (facebook.com/LeoNardoVoice)

Ширко наголосив, що проблем зі здоров'ям у артиста не було, він стежив за собою і версія про можливий удар струмом поки не підтвердилася.

"Про те, що його вдарило струмом - це поки не точно. Але, напевно, це і було причиною. Адже людина була здорова, - стежив за собою, не мав проблем з серцем і тиском... Тіло забрала міліція. Робитимуть розтин, і точну причину смерті повідомлять вже пізніше", - пояснив Ширко.

Василь Бущик раніше виступав з іншими відомими артистами, але два роки тому почав свою сольну кар'єру і користувався успіхом у молоді. Також він був учасником багатьох проектів для молодих вокалістів у Білорусі і в Україні, таких як "Народна зірка України", "Голос", "Академія талантів", "Фактор А".

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