Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

Евгений Кошевой - один из известных комиков "Квартала 95", дочь которого недавно попала на детское Евровидение, нежно и трогательно поздравил с днем рождения свою жену. Он признался в любви к супруге Ксении на страничке в Instagram. Также артист опубликовал нежное фото жены.

"С днем рождения. Люблю очень", - написал под фото Кошевой.

Фото: Ксения Кошевая (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Поклонники творчества известного комика отреагировали на фото в комментариях. Фанаты также поздравили Ксению с ее праздником.

Очень красивая. С днем рождения.

С праздником. И у меня сегодня день рождения.

За успешным мужчиной стоит женщина! С Днем рождения!!!

Вітаю!! Бажаю море щастя і океан любові!!! І робити заплив кожний день.

Скриншот комментариев (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Как мы ранее сообщали, Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения. Об этом сообщает Общественное ТВ.

Кстати, лидер студии Квартал 95 и бывший коллега Владимира Зеленского Евгений Кошевой откровенно рассказал о своей старшей дочери Варваре