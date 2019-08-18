Євген Кошовий зворушливо привітав дружину з днем народження

Євген Кошовий привітав свою другу половинку і опублікував її фото
Євген Кошовий - один з відомих коміків "Кварталу 95", дочка якого нещодавно потрапила на дитяче Євробачення, ніжно і зворушливо привітав з днем народження свою дружину. Він зізнався в любові до дружини Ксенії на сторінці в Instagram. Також артист опублікував ніжне фото дружини.
"З днем народження. Люблю дуже", - написав під фото Кошовий.
Шанувальники творчості відомого коміка відреагували на фото в коментарях. Фанати також привітали Ксенію з її святом.
Скріншот коментарів (instagram.com/evgenii.koshevoi)
Як ми раніше повідомляли, Варвара Кошова, дочка відомого коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, потрапила у фінал нацвідбору дитячого Євробачення. Про це повідомляє Громадське ТБ.
До речі, лідер студії Квартал 95 і колишній колега Володимира Зеленського Євген Кошовий відверто розповів про свою старшу дочку Варвару.