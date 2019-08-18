Євген Кошовий зворушливо привітав дружину з днем народження

Євген Кошовий - один з відомих коміків "Кварталу 95", дочка якого нещодавно потрапила на дитяче Євробачення, ніжно і зворушливо привітав з днем народження свою дружину. Він зізнався в любові до дружини Ксенії на сторінці в Instagram. Також артист опублікував ніжне фото дружини.

"З днем народження. Люблю дуже", - написав під фото Кошовий.

Фото: Ксенія Кошова (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Шанувальники творчості відомого коміка відреагували на фото в коментарях. Фанати також привітали Ксенію з її святом.

Дуже красива. З днем народження.

З святом. І у мене сьогодні день народження.

За успішним чоловіком стоїть жінка! З Днем народження!!!

Вітаю!! Бажаю море щастя і океан любові!!! І робити заплив кожний день.

Скріншот коментарів (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Як ми раніше повідомляли, Варвара Кошова, дочка відомого коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового, потрапила у фінал нацвідбору дитячого Євробачення. Про це повідомляє Громадське ТБ.

До речі, лідер студії Квартал 95 і колишній колега Володимира Зеленського Євген Кошовий відверто розповів про свою старшу дочку Варвару.