Известный британский режиссер на кинофестивале в Одессе перепутал Украину с Россией

Гиллиам восторженно отозвался о советском режиссере Эйзентштейне, который снял знаменитый фильм "Броненосец "Потемкин". Он подчеркнул, что рад побывать на Потемкинской лестнице.

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" - обратился он к публике. После чего его поправили, и напомнили, что Одесса - это территория Украины.

Британец сказал, что потерялся в разных мирах. После этого он поблагодарил Украину.

Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией (видео: YouTube)

Он также записал видео, в котором еще раз поблагодарил Украину.

"Мне приятно побывать в Украине, особенно в Одессе", - сказал он.