Відомий британський режисер на кінофестивалі в Одесі переплутав Україну з Росією

Гілліам захоплено відгукнувся про радянського режисера Ейзентштейна, який зняв знаменитий фільм "Броненосець "Потьомкін". Він підкреслив, що радий побувати на Потьомкінських сходах.

"Спасибі, Росія! Дякую, Одеса!" - звернувся він до публіки. Після чого його поправили, і нагадали, що Одеса - це територія України.

Британець сказав, що загубився в різних світах. Після цього він подякував Україні.

Террі Гілліам переплутав Україну з Росією (відео: YouTube)

Він також записав відео, в якому ще раз подякував Україні.

"Мені приємно побувати в Україні, особливо в Одесі", - сказав він.