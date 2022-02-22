Знаменитый режиссер-мем Robert B. Weide поддержал украинцев снимком из Киева

Роберт Б. Уайди выразил поддержку Украине. Известный американский режиссер, сценарист и продюсер опубликовал фото из Киева, который посетил 9 лет назад.

"Я думал, что пойду туда, где происходит экшн, но здесь необычно тихо. Где все?" - написал он под фото на фоне Андреевской церкви.

Роберт Б. Уайди в Киеве (фото: twitter.com/BobWeide)

Ниже в комментариях он уточнил, что снимок был сделан 9 лет назад и опубликовал еще фото из того времени.

Роберт Б. Уайди в Киеве (фото: twitter.com/BobWeide)

"Чтобы никто не принял меня за храбреца, это фото было сделано в Киеве 9 лет назад. Вот некоторые другие", - заявил он.

Фото прокомментировали украинцы, которые выразили благодарность за поддержку.

Спасибо!

Приятно видеть вас в Киеве;

Надеюсь, на этот раз мы не будем использовать известный мем в связи с последними событиями.

Отметим, что Роберт Б. Уайди также известен знаменитым мэмом в сети. Часто в интернете можно увидеть ролики с различными провалами или неловкими ситуациями. И в конце они заканчиваются черным экраном, веселой музыкой и титрами "Directed by Robert B. Weide".

Мем

Интересно, что эту заставку взяли из американского сериала "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), который начали показывать в 2000 году.