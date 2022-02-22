ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знаменитий режисер-мем Robert B. Weide підтримав українців знімком із Києва

Новость на русском →
Київ , Вівторок 22 лютого 2022 16:52
Знаменитий режисер-мем Robert B. Weide підтримав українців знімком із Києва Колаж РБК-Україна: американський режисер Роберт Б. Вайді підтримав Україну
Автор: Роман Мирончук

Роберт Б. Вайді висловив підтримку Україні. Відомий американський режисер, сценарист і продюсер опублікував фото з Києва, який відвідав 9 років тому.

Він також поставив хештег StandWithUkraine в Twitter.

"Я думав, що піду туди, де відбувається екшн, але тут незвично тихо. Де всі?"- написав він під фото на тлі Андріївської церкви.

Знаменитий режисер-мем Robert B. Weide підтримав українців знімком із Києва

Роберт Б. Вайді в Києві (фото: twitter.com/BobWeide)

Нижче в коментарях він уточнив, що знімок був зроблений 9 років тому і опублікував ще фото з того часу.

Знаменитий режисер-мем Robert B. Weide підтримав українців знімком із Києва

Роберт Б. Вайді в Києві (фото: twitter.com/BobWeide)

"Щоб ніхто не прийняв мене за сміливця, це фото було зроблено в Києві 9 років тому. Ось деякі інші", - заявив він.

Фото прокоментували українці, які висловили подяку за підтримку.

  • Спасибі!
  • Приємно бачити вас у Києві;
  • Сподіваюся, цього разу ми не будемо використовувати відомий мем у зв'язку з останніми подіями.

Зазначимо, що Роберт Б.Вайді також відомий знаменитим мемом в мережі. Часто в інтернеті можна побачити ролики з різними провалами або незручними ситуаціями. І в кінці вони закінчуються чорним екраном, веселою музикою і титрами "Directed by Robert B. Weide".

Знаменитий режисер-мем Robert B. Weide підтримав українців знімком із Києва

Мем

Цікаво, що цю заставку взяли з американського серіалу "Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm), який почали показувати в 2000 році.

Нагадаємо, українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати армію.

Ми також писали про те, як можна допомогти ЗСУ прямо зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ режиссер
LITE
"У Томмі був жахливий характер": перша агентка Тома Круза розповіла про роботу з актором
"У Томмі був жахливий характер": перша агентка Тома Круза розповіла про роботу з актором