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На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Понедельник 25 января 2021 21:01
На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали
На картине Ильи Репина нашли новые детали (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Пользователь сети внимательно рассмотрел знаменитую картину украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и обнаружил на ней много интересных деталей, о которых ранее не говорили.

К примеру, на картине видна собака с волчьей мордой, которая сильно напоминает лютоволка из "Игры престолов". Об этом рассказал блогер под ником "Цифровий Борщ" на своей странице в Twitter.

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

На картине также оказался один казак, который лежит под лавкой. Кроме того, на его руке четыре пальца.

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Но это еще не все. На фляжке одного из казаков изображена Звезда Давида

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

"Да, тогда это еще точно не было символом сионизма, надо спрашивать историков, что этот символ тогда означал", - отметил блогер.

В центре картины также изображен единственный полуголый казак, и не просто так. Он картежник, а такие всегда играли без верхней одежды, чтобы не было где прятать карты.

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Также украинцев попросили внимательно обратить свое внимание на цвета свернутых флагов.

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Интересная деталь – у писаря есть запасное перо за ухом.

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Также на столе в форменной чаще дымит неизвестная субстанция.

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (фото: wikipedia.org)

Напомним, украинец создал уникальную крошечную кобзу и сыграл на ней.

Ранее на Закарпатье археологи обнаружили кельтское украшение из золота.

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