На Закарпатье археологи обнаружили кельтское украшение из золота: фото находки

На Закарпатье археологи нашли золотое кельтское украшение (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Закарпатской области археологи обнаружили шейное кольцо, которое на 94,52% состоит из трансильванского и уральского золота. При этом украшение было раздроблено на части.

Археолог и кандидат исторических наук, заведующий Археологическим музеем Ужгородского национального университета Владимир Мойжес заявил, что это самая крупная золотая находка в Закарпатской области, сообщает "Укринформ".

На Закарпатье археологи нашли золотое кельтское украшение (фото: ukrinform.net)

По его словам, кельтское украшение было найдено в виде фрагментов при исследовании сакрального центра даков в Малой Копании. Части украшения были разбросаны на большой площади около 70 квадратных метров. Общий вес собранных фрагментов составил 544 грамма.

На Закарпатье археологи нашли золотое кельтское украшение (фото: ukrinform.net)

Основание украшения состоит из четырех переплетенных золотых нитей диаметром 9-10 мм. Внутри закручивается тонкий стержень с резьбой.

На Закарпатье археологи нашли золотое кельтское украшение (фото: ukrinform.net)

Эксперт пояснил, что данное украшение подчеркивало социальный статус его владельца.

На Закарпатье археологи нашли золотое кельтское украшение (фото: ukrinform.net)

Место обнаружения украшения предполагает, что здесь совершались погребения и другие обряды.

Напомним, в Египте обнаружили уникальные древние артефакты.

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