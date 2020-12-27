Украинец создал уникальную крошечную кобзу и сыграл на ней (видео)

В Харькове создали уникальную крошечную кобзу (коллаж: РБК-Украина)

Харьковский мастер по созданию уникальных этнических инструментов Назар Божинский создал уникальную миниатюрную кобзу, пригодную для игры. Чтобы сконструировать инструмент, мастер выдерживал все толщины, подбирал нужно дерево и искал тончайшие струны. Длина миникобзы – 11 сантиметров.

Как передает 24 канал, инструмент сделан по всем канонам старых мастеров. Ранее мастер уже создавал кобзу длиной в 4 сантиметра, а также изготавливал в таком формате лиры, торбаны, бандурки и другие атрибуты для музыки. И все они – не просто сувениры, а реальные инструменты, правда в разы меньше стандартных.

"Строй может держать такая (кобза) как ладонь. Если меньшего размера, то держать строй очень трудно. Это минимальная, на которую еще можно натянуть струну", – рассказывал мастер.

Миникобзой, к слову, пользуется миниатюрный козак Мамай. Мастерица Марина Соколенко из Харькова перевоплощает кукол Барби в украинок и украинцев. Так, одна из кукол стала еще и кобзарем. Своей задачей мастерица ставит оживить прадедовские быт и одежду.

Миниатюрная кобза (скриншот из видео)

"Выпустили куклу Кена, который с прической как чуб. Он как раз с таким типом тела, которым становится возможным посадить Кена в позу за картиной казака Мамая", – рассказала мастерица.

Девушка планирует создать трио музыкантов и в этом ей поможет Божинский. Теперь еще двум куклам нужно создать минискрипку, басоли и цимбалы.

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