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Украинец создал уникальную крошечную кобзу и сыграл на ней (видео)

Харьков, Воскресенье 27 декабря 2020 13:40
Украинец создал уникальную крошечную кобзу и сыграл на ней (видео)
В Харькове создали уникальную крошечную кобзу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Харьковский мастер по созданию уникальных этнических инструментов Назар Божинский создал уникальную миниатюрную кобзу, пригодную для игры. Чтобы сконструировать инструмент, мастер выдерживал все толщины, подбирал нужно дерево и искал тончайшие струны. Длина миникобзы – 11 сантиметров.

Как передает 24 канал, инструмент сделан по всем канонам старых мастеров. Ранее мастер уже создавал кобзу длиной в 4 сантиметра, а также изготавливал в таком формате лиры, торбаны, бандурки и другие атрибуты для музыки. И все они – не просто сувениры, а реальные инструменты, правда в разы меньше стандартных.

"Строй может держать такая (кобза) как ладонь. Если меньшего размера, то держать строй очень трудно. Это минимальная, на которую еще можно натянуть струну", – рассказывал мастер.

Миникобзой, к слову, пользуется миниатюрный козак Мамай. Мастерица Марина Соколенко из Харькова перевоплощает кукол Барби в украинок и украинцев. Так, одна из кукол стала еще и кобзарем. Своей задачей мастерица ставит оживить прадедовские быт и одежду.

Украинец создал уникальную крошечную кобзу и сыграл на ней (видео)

Миниатюрная кобза (скриншот из видео)

"Выпустили куклу Кена, который с прической как чуб. Он как раз с таким типом тела, которым становится возможным посадить Кена в позу за картиной казака Мамая", – рассказала мастерица.

Девушка планирует создать трио музыкантов и в этом ей поможет Божинский. Теперь еще двум куклам нужно создать минискрипку, басоли и цимбалы.

Напомним, что ранее украинскую новогоднюю песню "Щедрик" исполнили на вершинах гор. Звучание завораживает.

Как мы ранее писали, военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик".

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