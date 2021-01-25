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На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Понеділок 25 січня 2021 21:01
На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали
На картині Іллі Рєпіна знайшли нові деталі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Користувач мережі уважно розглянув знамениту картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" і виявив на ній багато цікавих деталей, про які раніше не говорили.

Наприклад, на картині видно собака з вовчою мордою, яка сильно нагадує лютововка з "Гри престолів". Про це розповів блогер під ніком "Цифровий Борщ" на своїй сторінці в Twitter.

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

На картині також виявився один козак, який лежить під лавкою. Крім того, на його руці чотири пальці.

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Але це ще не все. На фляжці одного з козаків зображена Зірка Давида

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

"Так, тоді це ще точно не було символом сіонізму, треба питати істориків, що цей символ тоді означав", - зазначив блогер.

У центрі картини також зображено єдиний напівголий козак, і не просто так. Він картяр, а такі завжди грали без верхнього одягу, щоб не було де ховати карти.

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Також українців попросили уважно звернути свою увагу на кольори згорнутих прапорів.

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Цікава деталь – у писаря є запасне перо за вухом.

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Також на столі у форменій у частіше димить невідома субстанція.

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Картина Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, українець створив унікальну крихітну кобзу і зіграв на ній.

Раніше на Закарпатті археологи виявили кельтську прикрасу з золота.

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