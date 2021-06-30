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Відомому російському актору заборонили в'їзд до України

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Середа 30 червня 2021 19:18
Відомому російському актору заборонили в'їзд до України Фото: Оскару Кучері заборонили в'їзд до України (facebook.com/oskarkucheranews)
Автор: Тетяна Самарук

Відомому російському актору і телеведучому 46-річному Оскару Кучері заборонили в'їзд до України терміном на три роки.

Про це йдеться на офіційному сайті Держприкордонслужби України.

Як повідомили прикордонники, причиною заборони в'їзду до нашої країни було незаконне відвідування артистом тимчасово окупованого Криму. Також зазначається, що артист сьогодні, 30 червня, залишив межі України рейсом "Київ-Варшава".

"Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в'їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - повідомляє пресслужба.

Окрім того, у Кучери є посвідка на проживання в Україні. Таким чином, Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби України з ініціативою анулювати акторові посвідки, яка дає йому право на тимчасове проживання в Україні.

Раніше ми повідомляли, що репер Моргенштерн знову захотів в Україну та вимагає виключити його з "чорного списку".

Також Кіркоров зрадів скасуванню заборони відвідування України.

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