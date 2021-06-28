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Киркоров обрадовался отмене запрета посещения Украины: "протянули России соломинку дружбы"

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Понедельник 28 июня 2021 19:16
Киркоров обрадовался отмене запрета посещения Украины: "протянули России соломинку дружбы" Фото: Филипп Киркоров (instagram.com/fkirkorov)
Автор: Роман Мирончук

Филипп Киркоров отреагировал на то, что его исключили из "черного" списка лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Российский певец не скрывал свою радость.

Видеообращение к поклонникам он записал в Instagram.

"Включили - исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" - написал артист.

Киркоров также поблагодарил всех поклонников за слова поддержки. Также он отметил, что такое решение СБУ показало, что мнение обычных людей сильнее бюрократичных чиновников.

"Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", - добавил певец.

Напомним, в СБУ рассказали, почему Киркорова убрали из списка угроз для национальной безопасности. В ведомстве отметили, что это было необходимо из-за наличия судебных прецедентов.

Киркорова внесли в "черный" список 22 июня. После этого певец записал эмоциональное видео. Он назвал это решение абсурдом и сказал, что ему теперь нужно гордится и даже сказать спасибо.

Он говорил о том, что, если уже он - угроза государству, то такое государство остается только пожалеть.

Мы также недавно писали, что между Киркоровым и продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной произошел конфликт, после которого Крапивина сказала, что уходит из шоу-бизнеса.

До этого Нателла жестко прокомментировала фотографию Киркорова с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, который выступает под именем DAVA.

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Филипп Киркоров шоубиз
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