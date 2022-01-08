ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Известного российского актера не пустили в Украину на съемки

Новина українською →
Киев, Суббота 08 января 2022 16:07
Известного российского актера не пустили в Украину на съемки Фото: российского актера не пустили в Украину (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

34-летний гражданин РФ прибыл в аэропорт "Борисполь" из Стамбула. Пограничники выяснили, что российский актер театра и кино нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Поэтому его не пустили на территорию Украины и запретили въезд в страну на 3 года.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По словам ведомства, россиянин не признавался в том, что посещал Крым. Актер подтвердил, что прилетел в Украину для съемок. Теперь он будет вынужден возвращаться обратным рейсом.

Известного российского актера не пустили в Украину на съемки

Российского актера не пустили в Украину (фото: dpsu.gov.ua)

Российского актера не пустили в Украину на съемки (видео: YouTube)

По данным источников УП, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который принимал участие в съемках сериала "Гурзуф" в Крыму.

Известного российского актера не пустили в Украину на съемки

Вячеслав Чепурченко (фото: instagram.com/slavache2021)

Отметим, что Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в городе Ростове-на-Дону. Он окончил Театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Играл в таких фильмах и сериалах как "Легенда № 17", "Измены", "Жуки", "Мамы чемпионов" и др.

Напомним, в декабре 2021 года пограничники не пустили в Украину российскую 32-летнюю актрису Любовь Резину (Баханкову). Ей также запретили въезд на три года.

Ранее пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года известному российскому актеру Оскару Кучере. Интересно, что у него есть вид на жительство в нашей стране. Пограничники готовят письмо с призывом аннулировать данный документ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба актер
LITE
Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели
Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели