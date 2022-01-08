Известного российского актера не пустили в Украину на съемки

34-летний гражданин РФ прибыл в аэропорт "Борисполь" из Стамбула. Пограничники выяснили, что российский актер театра и кино нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Поэтому его не пустили на территорию Украины и запретили въезд в страну на 3 года.

Играл в таких фильмах и сериалах как "Легенда № 17", "Измены", "Жуки", "Мамы чемпионов" и др.

Отметим, что Вячеслав Чепурченко родился 29 июля 1987 года в городе Ростове-на-Дону. Он окончил Театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

По данным источников УП , речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который принимал участие в съемках сериала "Гурзуф" в Крыму.

По словам ведомства, россиянин не признавался в том, что посещал Крым. Актер подтвердил, что прилетел в Украину для съемок. Теперь он будет вынужден возвращаться обратным рейсом.

Напомним, в декабре 2021 года пограничники не пустили в Украину российскую 32-летнюю актрису Любовь Резину (Баханкову). Ей также запретили въезд на три года.

Ранее пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года известному российскому актеру Оскару Кучере. Интересно, что у него есть вид на жительство в нашей стране. Пограничники готовят письмо с призывом аннулировать данный документ.