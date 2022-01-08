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Відомого російського актора не пустили в Україну на зйомки

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Київ , Субота 08 січня 2022 16:07
Відомого російського актора не пустили в Україну на зйомки Фото: російського актора не пустили в Україну (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

34-річний громадянин РФ прибув в аеропорт "Бориспіль" зі Стамбула. Прикордонники з'ясували, що російський актор театру і кіно порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Тому його не пустили на територію України і заборонили в'їзд в країну на 3 роки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За словами відомства, росіянин не зізнавався в тому, що відвідував Крим. Актор підтвердив, що прилетів в Україну для зйомок. Тепер він буде змушений повертатися зворотним рейсом.

Відомого російського актора не пустили в Україну на зйомки

Російського актора не пустили в Україну (фото: dpsu.gov.ua)

Російського актора не пустили в Україну на зйомки (відео: YouTube)

За даними джерел УП, йдеться про російського актора В'ячеслава Чепурченка, який брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" у Криму.

Відомого російського актора не пустили в Україну на зйомки

В'ячеслав Чепурченко (фото: instagram.com/slavache2021)

Зазначимо, що В'ячеслав Чепурченко народився 29 липня 1987 року в місті Ростові-на-Дону. Він закінчив театральний факультет Саратовської державної консерваторії імені Л. В. Собінова.

Грав у таких фільмах і серіалах як "Легенда № 17", "Зради", "Жуки", "Мами чемпіонів" та ін.

Нагадаємо, в грудні 2021 року прикордонники не пустили в Україну російську 32-річну актрису Любов Резіну (Баханкову). Їй також заборонили в'їзд на три роки.

Раніше прикордонники заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки відомому російському акторові Оскару Кучері. Цікаво, що у нього є вид на проживання в нашій країні. Прикордонники готують лист із закликом анулювати даний документ.

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