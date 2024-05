Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалів

Скільки балів отримав Ізраїль на Євробаченні

Співачка отримала 375 балів. Вона мала шанси на перемогу, адже результати голосування глядачів були досить високими. Втім, бали журі усе змінили.

Еден Голан не перемогла на Євробаченні (скріншот)

Хто така Еден Голан

Співачці 20 років. Вона народилася 5 жовтня у 2003 році. Дівчина з'явилася на світ в Ізраїлі, але зростала у Росії. Родина Голан переїхала до Москви через роботу її батька. А її матір має українське коріння.

Голан перебувала в РФ до 2022 року. Вона активно давала інтерв'ю, брала участь у російських шоу та будувала кар'єру. Також дівчина не приховувала, що в РФ вона не відчувала себе "своєю" та помічала антисемітизм.

Але після 24 лютого 2022 року, коли країна-агресорка почала повномасштабну війну проти України, співачка повернулася до Ізраїлю.

Співачка Еден Голан (фото: instagram.com/golaneden)

Скандали навколо Голан

Співачці регулярно закидають щодо її життя в РФ. Але це не єдина скандальна тема у її біографії.

У 2016 році Голан виступала в окупованому Криму. Туди співачка вирушила на концерт "Новая волна", який проводять артисти-путіністи. Дівчина співала разом з росіянкою Нюшею, яка не засуджує війну та мовчить про злочини окупантів.

Чому хейтять співачку (скріншот)

Окрім цього, Голан накрило "хвилею" хейту через те, що вона вирішила представляти Ізраїль на Євробаченні. Спочатку дівчина мала виступати з піснею "October Rain", у якій комісія знайшла політичний підтекст (тема Ізраїлю та Сектору Гази).

Тому співачці замінили трек, на конкурсі вона боролася за перемогу з композицією "Hurricane". Перед другим напівфіналом, де виступала Голан, вона стикнулася з проявами ненависті. Дівчину освистала публіка, а на самому конкурсі дотримувались норм безпеки, аби уникнути провокацій та трагедій.

А напередодні фіналу взагалі спливла інформація про те, що Голан занесли до бази "Миротворця". Це трапилося ще декілька місяців тому.

Голан у базі "Миротворця" (скріншот)

Виступ Еден Голан у фіналі Євробачення - відео

Текст пісні "Hurricane"

"Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who's the fool who told you boys don't cry?

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

Livin' in a fantasy

Ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

This hurricane

לא צריך מילים גדולות

רק תפילות

אפילו אם קשה לראות

תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן".

Eden Golan "Hurricane" - офіційний кліп