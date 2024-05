Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандалов

Сколько баллов получил Израиль на Евровидении

Певица получила 375 баллов. У нее были шансы на победу, ведь результаты голосования зрителей были достаточно высокими. Однако баллы жури все изменили.

Эден Голан не победила на Евровидении (скриншот)

Кто такая Эден Голан

Певице 20 лет. Она родилась 5 октября 2003 года. Девушка появилась на свет в Израиле, но росла в России. Семья Голан переехала в Москву из-за работы ее отца. А у ее матери есть украинские корни.

Голан находилась в РФ до 2022 года. Она активно давала интервью, участвовала в российских шоу и строила карьеру. Также девушка не скрывала, что в РФ она не чувствовала себя "своей" и замечала антисемитизм.

Но после 24 февраля 2022 года, когда страна-агрессор начала полномасштабную войну против Украины, певица вернулась в Израиль.

Певица Эден Голан (фото: instagram.com/golaneden)

Скандалы вокруг Голан

Певицу регулярно обвиняют в том, что она жила в РФ. Но это не единственная скандальная тема в ее биографии.

В 2016 году Голан выступала в оккупированном Крыму. Туда певица отправилась на концерт "Новая волна", проводимый артистами-путинистами. Девушка пела вместе с россиянкой Нюшей, которая не осуждает войну и молчит о преступлениях оккупантов.

Почему хейтят певицу (скриншот)

Кроме того, Голан накрыло "волной" хейта из-за того, что она решила представлять Израиль на Евровидении. Сначала девушка должна была выступать с песней "October Rain", в которой комиссия нашла политический подтекст (тема Израиля и Сектора Газа).

Поэтому певице заменили трек, на конкурсе она сражалась за победу с композицией "Hurricane". Перед вторым полуфиналом, где выступала Голан, она столкнулась с проявлениями ненависти. Девушку освистала публика, а на самом конкурсе соблюдали нормы безопасности, чтобы избежать провокаций и трагедий.

А перед финалом и вовсе всплыла информация, что Голан внесли в базу "Миротворца". Это случилось еще несколько месяцев назад.

Голан в базе "Миротворца" (скриншот)

Выступление Эден Голан в финале Евровидения - видео

Текст песни "Hurricane"

"Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who's the fool who told you boys don't cry?

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

Livin' in a fantasy

Ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

This hurricane

לא צריך מילים גדולות

רק תפילות

אפילו אם קשה לראות

תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן".

Eden Golan "Hurricane" - официальный клип