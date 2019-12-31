Как изменилась стоимость новогоднего стола 2020: кое-что даже подешевело

Новогодний стол в 2020 году обойдется украинской семье в общей сумме дороже, чем это было в 2019 году. Но некоторые продукты за год все же сбросили в цене. Как изменились цены на продукты для традиционного праздничного стола за год - в материале Styler.

Так, в этом году праздничный стол по самым скромным подсчетам обойдется украинской семье в 1600 грн. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Эта сумма рассчитана на "базовое новогоднее меню": оливье, "шуба", холодец, шампанское.

Как изменились цены на новогодний стол за год

Если в прошлом году килограмм оливье стоил 61 грн, то в декабре 2019 такое же количество салата обойдется в 64 грн.

Холодец подорожал с 25 грн за кило до 29 грн/кг.

Больше всего набрал в цене алкоголь - это, пожалуй, самая затратная статья праздничного меню. Так, бутылка шампанского и водки в этом году обойдутся украинцам в 230 грн. Это на 50 грн дороже, чем в декабре 2018-го.

А вот килограмм "селедки под шубой" обойдется украинцам на четыре гривны дешевле (сбросил с 29 до 25 грн/кг). Фрукты к праздничному столу практически не изменились в цене.

Те, кто может выйти за пределы минимальных затрат, балуют себя бутербродами с красной икрой. Стоимость 700 грамм готовых бутербродов возросла с 294 гривен до 306.

Стоит отметить, что благодаря укреплению гривны, импортные продукты не взлетели в цене по сравнению с прошлым годом.