Год Белой Крысы: какие подарки на Новый год 2020 принесут несчастье

Что нельзя дарить на Новый год 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Какой подарок на Новый год 2020 будет неуместным и может принести несчастье

Новый год 2020 станет годом Белой (Металлической) Крысы. Утром 1 января и дети и взрослые поспешат к елке, чтобы узнать, чем их решил в этом году удивить Дед Мороз. Некоторые презенты могут стать разочарованием, как для получателя, так и для символа наступающего года, считает астролог Елена Максимова, пишет Gazeta.ua.

Специалист советует, выбирая подарки, прежде всего учитывать пожелания близких, и отказаться от символических презентов, которые будут пылиться в шкафу. Крыса - животное практичное, и предпочитает предметы, которые обязательно пригодяться.

Что нельзя дарить в год Белой Крысы

Плохим подарком на Новый год 2020, по мнению астролога, станут смартфоны, книги и открытки, деньги и кошельки, золотые украшения, а также дорогие брендовые вещи. Крыса "не оценит" такие презенты, поскольку не любит расточительность.

Лучшие подарки взрослым на Новый год 2020

По мнению астролога, лучшими подарками станут изделия из дерева из дерева, керамики и металла, обереги, брелоки, мягкие игрушки, одежда и кухонная техника. При этом стоит помнить об их полезности.

Отличными подарками для женщин станут косметика, духи, сумочки, обувь, украшения и шоколад. А мужчинам можно преподнести наборы ручных инструментов, часы, автомобильные аксессуары, умные вещи, которые делают более удобным быт.

Что положить под елку детям

Детям лучше всего подойдут "активные подарки" - Крыса животное подвижное. Максимова рекомендует отдать предпочтение роликам, скейтам, велосипедам, машинкам, а также конструкторам, которые развивают "инженерное мышление".