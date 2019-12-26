Год Белой Крысы: какие подарки на Новый год 2020 принесут несчастье

Какой подарок на Новый год 2020 будет неуместным и может принести несчастье
Новый год 2020 станет годом Белой (Металлической) Крысы. Утром 1 января и дети и взрослые поспешат к елке, чтобы узнать, чем их решил в этом году удивить Дед Мороз. Некоторые презенты могут стать разочарованием, как для получателя, так и для символа наступающего года, считает астролог Елена Максимова, пишет Gazeta.ua.
Специалист советует, выбирая подарки, прежде всего учитывать пожелания близких, и отказаться от символических презентов, которые будут пылиться в шкафу. Крыса - животное практичное, и предпочитает предметы, которые обязательно пригодяться.
Плохим подарком на Новый год 2020, по мнению астролога, станут смартфоны, книги и открытки, деньги и кошельки, золотые украшения, а также дорогие брендовые вещи. Крыса "не оценит" такие презенты, поскольку не любит расточительность.
По мнению астролога, лучшими подарками станут изделия из дерева из дерева, керамики и металла, обереги, брелоки, мягкие игрушки, одежда и кухонная техника. При этом стоит помнить об их полезности.
Отличными подарками для женщин станут косметика, духи, сумочки, обувь, украшения и шоколад. А мужчинам можно преподнести наборы ручных инструментов, часы, автомобильные аксессуары, умные вещи, которые делают более удобным быт.
Детям лучше всего подойдут "активные подарки" - Крыса животное подвижное. Максимова рекомендует отдать предпочтение роликам, скейтам, велосипедам, машинкам, а также конструкторам, которые развивают "инженерное мышление".