Украинцы назвали стоимость новогоднего стола

Фото: новогодний стол (РБК-Украина)

В этом году празднование будет стоить немного меньше, чем в прошлом

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол-2020, составляет 1390 грн. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, это несколько меньше, чем в прошлом году (1752 грн). В то же время 23% опрошенных (как и в прошлом году) ответили, что у них на новогодний стол денег нет.

Что касается подарков, то, как и в прошлом году, больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (49%), мир в стране (40%), согласие в семье, понимание близких (29%), деньги (24%), хорошую работу (16%), успехи детей (12%). А вообще не ждет никаких подарков в новом году только 1% населения.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,6% и составит 1620,70 грн.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.