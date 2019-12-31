Як змінилася вартість новорічного столу 2020: дещо навіть подешевшало

Новорічний стіл у 2020 році обійдеться українській сім'ї в загальній сумі дорожче, ніж це було в 2019 році. Але деякі продукти за рік все ж таки скинули в ціні. Як змінилися ціни на продукти для традиційного святкового столу за рік - у матеріалі Styler.

Так, в цьому році святковий стіл, за найскромнішими підрахунками, обійдеться українській сім'ї 1600 грн. Це на 10% більше, ніж було в минулому році. Ця сума розрахована на "базове новорічне меню": олів'є, "шуба", холодець, шампанське.

Як змінилися ціни на новорічний стіл за рік

Якщо в минулому році кілограм олів'є коштував 61 грн, то у грудні 2019 така ж кількість салату обійдеться у 64 грн.

Холодець подорожчав з 25 грн за кіло до 29 грн/кг.

Найбільше набрав у ціні алкоголь - це, мабуть, найбільш витратна стаття святкового меню. Так, пляшка шампанського та горілки в цьому році обійдуться українцям в 230 грн. Це на 50 грн дорожче, ніж у грудні 2018-го.

А ось кілограм "оселедця під шубою" обійдеться українцям на чотири гривні дешевше (скинув з 29 до 25 грн/кг). Фрукти до святкового столу практично не змінилися в ціні.

Ті, хто може вийти за межі мінімальних витрат, балують себе бутербродами з червоною ікрою. Вартість 700 грам готових бутербродів зросла з 294 до 306 гривень.

Варто відзначити, що завдяки зміцненню гривні, імпортні продукти не злетіли в ціні порівняно з минулим роком.