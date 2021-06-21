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В Измаиле сильный ливень затопил город: мужчина нырял в воду перед мэрией (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Измаиле Одесской области прошел сильный ливень, который затопил город. Ливневки не справлялись с таким потоком воды и дороги превратились в реки. При этом некоторые местные жители своеобразно отреагировали на происходящее. Мужчина нырнул в воду перед зданием мэрией.

Видео потопа опубликовал блогер Далаков Владислав в Instagram.

На видео также видно, как мужчина в шортах заходит в воду в центре города и потом ныряет в воду.

По словам местной жительницы Светлана Карталяну, в Измаиле нет ливневой канализации. При этом в 2016 году, после затяжных ливней, вода из канализационных магистралей попала в водопровод и в последствии была вспышка кишечных заболеваний.

Напомним, паводок под Черновцами затопил множество сел и размыл дороги. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, и вода начала затапливать села. Кроме того, вода размыла дороги. В сети появились видеоролики стихии.

Мы также писали о том, что в Кирилловке Запорожской области в результате сильных ливней произошел потоп. Вода затопила большинство улиц поселка. Были затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха.

Местные жители отметили, что они поражены неожиданными погодными условиями, ведь по прогнозам, была хорошая погода.

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