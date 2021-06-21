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В Ізмаїлі сильна злива затопила місто: чоловік пірнав у воду перед мерією (відео)

Автор: Роман Мирончук

В Ізмаїлі Одеської області пройшла сильна злива, яка затопила місто. Ливнівки не справлялися з таким потоком води і дороги перетворилися на річки. При цьому деякі місцеві жителі своєрідно відреагували на те, що відбувається. Чоловік пірнув у воду перед будівлею мерією.

Відео потопу опублікував блогер Далаков Владислав в Instagram.

На відео також видно, як чоловік в шортах заходить в воду в центрі міста і потім пірнає в воду.

За словами місцевої мешканки Світлана Карталяну, в Ізмаїлі немає зливової каналізації. При цьому у 2016 році, після затяжних злив, вода з каналізаційних магістралей потрапила у водогін і надалі був спалах кишкових захворювань.

Нагадаємо, паводок під Чернівцями затопив безліч сіл і розмив дороги. Через сильні дощі річки вийшли з берегів, і вода почала затоплювати села. Крім того, вода розмила дороги. У мережі з'явилися відеоролики стихії.

Ми також писали про те, що в Кирилівці Запорізької області в результаті сильних злив стався потоп. Вода затопила більшість вулиць селища. Були затоплені пляжі і підтоплені бази відпочинку.

Місцеві жителі зазначили, що вони вражені несподіваними погодними умовами, адже за прогнозами, була хороша погода

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