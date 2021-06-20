Паводок под Черновцами затопил множество сел и размыл дороги: видео ненастья
Сегодня, 20 июня, в Черновицкой области прошли сильные дожди, в результате чего уровень в реках повысился, они вышли из берегов затопили множество сел. Кроме того, вода размыла дороги. В сети появились видеоролики стихии.
Об инциденте сообщает ГСЧС Черновицкой области.
По состоянию на 18:00 уровень воды начал постепенно снижаться. Спасатели отметили, что пострадавших в результате паводка нет.
Были подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев и Кострижовка.
Напомним, в Ялте из-за наводнения смыло пляжи. Один человек погиб в Краснокаменке, еще одна женщина пропала без вести. Всего травмы получили 18 человек, из них двое в больнице, а одному человеку понадобилось хирургическое вмешательство.
Ливни размыли в Ялте все пляжи, поэтому многие из туристов решили покинуть полуостров. Кроме того, пострадало множество автомобилей.
Ранее после сильного ливня Днепр ушел под воду. При этом больше всего от стихии досталось жителям левого берега. Люди ходили в воде по пояс, а автомобили просто плавали.
Кроме того, к большому количеству воды добавилась еще одна проблема - прорыв канализации.