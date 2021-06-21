В Измаиле сильный ливень затопил город: мужчина нырял в воду перед мэрией (видео)

В Измаиле Одесской области прошел сильный ливень, который затопил город. Ливневки не справлялись с таким потоком воды и дороги превратились в реки. При этом некоторые местные жители своеобразно отреагировали на происходящее. Мужчина нырнул в воду перед зданием мэрией.

Видео потопа опубликовал блогер Далаков Владислав в Instagram.

На видео также видно, как мужчина в шортах заходит в воду в центре города и потом ныряет в воду. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Далаков Владислав (@belgarin_mazafaka) По словам местной жительницы Светлана Карталяну, в Измаиле нет ливневой канализации. При этом в 2016 году, после затяжных ливней, вода из канализационных магистралей попала в водопровод и в последствии была вспышка кишечных заболеваний.