В Ізмаїлі сильна злива затопила місто: чоловік пірнав у воду перед мерією (відео)

В Ізмаїлі Одеської області пройшла сильна злива, яка затопила місто. Ливнівки не справлялися з таким потоком води і дороги перетворилися на річки. При цьому деякі місцеві жителі своєрідно відреагували на те, що відбувається. Чоловік пірнув у воду перед будівлею мерією.

Відео потопу опублікував блогер Далаков Владислав в Instagram.

На відео також видно, як чоловік в шортах заходить в воду в центрі міста і потім пірнає в воду. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Далаков Владислав (@belgarin_mazafaka) За словами місцевої мешканки Світлана Карталяну, в Ізмаїлі немає зливової каналізації. При цьому у 2016 році, після затяжних злив, вода з каналізаційних магістралей потрапила у водогін і надалі був спалах кишкових захворювань.